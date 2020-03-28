РИАМО - 28 мар. Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.

«Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства», - говорится в сообщении.

Еще в перечень необходимых товаров включили печатные СМИ, табак, бензин, свечи, спички, товары для животных и похоронные принадлежности.

В Московском регионе с субботы закрылись непродовольственные магазины, кафе, салоны красоты, парикмахерские, бани и другие учреждения в рамках мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавируса. Продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС и торговые точки с товарами первой необходимости.

В документе отмечается, что власти субъектов страны могут дополнить данный список в зависимости от эпидемиологической обстановки по Covid-219 на своей территории.

«При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень», - отмечается в документе.

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