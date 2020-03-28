РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В Подольской городской клинической больнице №3 с 30 марта отменят все плановые приемы, льготные рецепты будут выписывать по телефону, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница 3» в соцсети «ВКонтакте».



«В Подольской городской клинической больнице №3» все плановые приемы с 30 марта в поликлинике отменяются. В случае острого заболевания вызывайте врача на дом. Кому необходима выписка льготных препаратов, просят сообщить об этом врачу по телефону. Приходить в поликлинику не надо! Рецепты выпишут сотрудники поликлиники, лекарственные препараты доставят на дом в течение трех рабочих дней», - говорится в сообщении.



По всем вопросам жители могут проконсультироваться с врачом по телефонам: 8 (496) 754-34-32 (поликлиника «Шепчинки»), 8 (496) 753-16-10 (поликлиника «Кутузово»). Плановые приемы к врачам возобновят после 12 апреля.