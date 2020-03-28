РИАМО - 28 мар. Городские лаборатории Москвы провели за минувшие сутки 6,5 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Москва стремительно наращивает объемы исследований на коронавирус. С момента запуска городских лабораторий прошло меньше недели. И если в начале в них проводили в среднем 4 тысячи исследований в сутки, то сегодня это уже 6,5 тысяч. На следующей неделе мы планируем выйти на объем более 10 тысяч исследований в сутки», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом круг лиц, которых проверяют на коронавирусную инфекцию, расширяется. Так, все больные с пневмонией проходят обследование на коронавирус. С 27 марта анализы берут и у родственников заболевших пневмонией.

Также в мегаполисе обследуют людей с симптомами ОРВИ, если они находятся в группе риска, — граждане старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, исследования проводят по решению врачей.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 614 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 заболевших.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>