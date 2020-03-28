РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В подмосковном Подольске разработали порядок утилизации бытового мусора для граждан старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции, для получения помощи им нужно позвонить на горячую линию комитета ЖКХ администрации округа, сообщается в группе «Группа компаний «Август» в соцсети «ВКонтакте».

«Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который введен с 26 марта по 14 апреля 2020 года, связан со множеством бытовых мелочей. К примеру, проблемой становится утилизация бытового мусора. Мы продумали алгоритм помощи жителям старшего возраста в этом вопросе содействие им окажут управляющие организации», - говорится в сообщении.

Для оформления заявки нужно позвонить по телефонам горячей линии комитета по ЖКХ администрации городского округа: 8 (496) 755-57-93 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 или 8 (916) 565-96-15 ежедневно с 09:00 до 18:00 и сообщить свой адрес.

Затем пожилым людям нужно хорошо упаковать мусор и вынести его на лестничную клетку. Поступившую заявку операторы передадут в УК, сотрудники которой заберут мусор для дальнейшей утилизации. Услуга будет оказываться бесплатно.