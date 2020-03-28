РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 мар. Маленький ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома в Дзержинском, на месте ЧП работают полицейские, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел около 15:30 в субботу по адресу: улица Академика Жукова, дом 21.

«Ребенок выпал со второго этажа дома, он жив. Был доставлен в Люберецкую детскую больницу. Ребенку один год и 9 месяцев», - сказал собеседник.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и скорой медпомощи.