РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Работы по бетонированию и армированию школы на 1,1 тысячи учеников началось на Бородинском бульваре в Подольске, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в рамках национального проекта «Образование» проинспектировал ход строительства общеобразовательной школы на Бородинском бульваре, 9. Он совместно с членом фракции партии «Единая Россия», депутатом совета депутатов Подольска Олегом Мануйловым, директором МУЖРП №9 Сергеем Ольховским и представителями подрядной организации обсудил ход строительных работ.

«Сейчас ведутся работы по бетонированию и армированию. Строительство идет согласно графику. В этот непростой период коронавирусной инфекции состояние здоровья работников контролируется ежедневно в общежитиях перед сменой и по завершению», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подобные выезды на объекты строительства образовательных учреждений на территории Подольска он проводит постоянно.