РИАМО - 28 мар. На сегодняшний день в Московской области выявлено 85 случаев заражения корнавирусом, восемь из них это не жители региона, есть один москвич, житель Татарстана, а также граждане Вьетнама и Донецкой Народной Республики, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Десять пациентов человек выписаны домой из стационаров. Итоговые тесты на Covid-2019 показали отрицательный результат. Заболевание у них протекало в легкой форме.

«Восемь человек из Москвы, Донецкой Республики, Вьетнама, Татарстана находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходивший лечение гражданин Венесуэлы выписан», - говорится в сообщении.

В Одинцовском округе зарегистрировано 12 случаев заболевания, в Раменском – семь, по шесть - в Истре и Красногорске, по четыре - в Химках, Реутове, Ленинском округе и Долгопрудном. По три заболевших выявили в Балашихе, Дмитровском округе, Люберцах, Мытищах, по два – в Королеве, Лобне, Подольске, Протвине, Фрязине.

По одному заболевшему отмечено в Домодедове, Жуковском, Котельниках, Лотошине, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Фрязине и Щелкове.

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