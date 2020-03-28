РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В подмосковных Люберцах определят победителей творческого конкурса «Открытка Победы» 17 апреля, победители получат денежный приз, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Творческий конкурс «Открытка Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил в Подмосковье с 10 февраля по 27 марта 2020 года. За это время в адрес жюри поступило более 5000 работ от жителей региона различных возрастных категорий. В городском округе Люберцы работы принимались в местном отделении партии «Единая Россия», где члены жюри рассмотрели каждую открытку.

«Каждая работа по-своему уникальна. Участники подошли к процессу творчески - использовали в своих открытках аппликации, оригами, различные техники изобразительного искусства. Непросто выбрать несколько самых лучших работ. Все они заслуживают победы. Подобные патриотические акции – это прекрасный повод в очередной раз напомнить детям об их родных – участников войны. Здесь отчетливо прослеживается преемственность поколений. Уверен, что передача эстафеты памяти о великих подвигах героев не прервется благодаря таким акциям», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Владимир Беловодский отметил, что жюри творческого конкурса определит победителей к 17 апреля, их работы возьмут за основу при создании поздравительных открыток и социальной рекламы в праздничном оформлении Подмосковья к 9 мая.

Первый заместитель секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган отметил, что из-за карантинных мер победители не отправятся в экскурсионную поездку по городам-героям. Оргкомитетом было принято решение о назначении денежного приза победителям и призерам конкурса.

Так, участники, занявшие первое место, получат приз в размере 8 тысяч рублей, за второе место - 4 тысячи рублей, за третье - 3 тысячи рублей. Кроме того, всем участникам будут вручены благодарственные письма и дипломы.

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