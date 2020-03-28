РИАМО - 28 мар. В столичной подземке в субботу пассажиропоток сократился в 2,2 раза в сравнении с показателем прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также отмечается снижение пассажиропотока на наземном общественном транспорте.

«Мы посчитали, что в метро сегодня пассажиров меньше в 2,2 раза, чем в прошлом году. А в наземке - в два раза», - говорится в сообщении.

В Москве на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции вводятся дополнительные меры предосторожности, в том числе для сокращения пассажиропотока, на утро субботы на улицах города стало на 20% меньше личных машин, на 36% меньше поездок на каршеринге. Кроме того, в столице отмечается снижение на 51% числа поездок на такси.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 614 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случая.

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