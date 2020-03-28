РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В Подольске для директоров управляющих организаций провели обучение и инструктаж по профилактической дезинфекции подъездов, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Подольск 27 марта провел обучение и инструктаж с директорами управляющих организаций по организации и проведению противоэпидемиологических мероприятий, в том числе профилактической дезинфекции. В ходе мероприятия в одном из подъездов многоквартирного дома наглядно продемонстрировали порядок проведения работ по комплексной дезинфекционной обработке поверхностей в местах общего пользования», - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло по предписанию главного государственного санитарного врача по городам Подольск, Домодедово, Ленинскому району управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.