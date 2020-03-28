РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Жители Балашихи и Реутова смогут получить госуслуги в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское» по предварительной записи в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы межмуниципального управления.

«Уважаемые жители Балашихи и Реутова! В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также минимизации скопления заявителей в залах ожидания подразделений отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское» рекомендуем вам для получения государственных услуг в сфере миграции воспользоваться предварительной записью на прием через Единый портал государственных услуг, - говорится в сообщении.

Прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Сотрудники МУ МВД просят жителей соблюдать указанные правила.