РИАМО - 28 мар. Свыше 130 тысяч подъездов многоквартирных домов в Московской области ежедневно дезинфицируют, обрабатываются панели домофонов, дверные и оконные ручки, лифтовые кабины, лестничные перила и вентиляционные решетки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводится комплексная обработка мест общего пользования в связи с введением режима повышенной готовности и ростом количества инфицированных коронавирусом.

«По рекомендации Роспотребнадзора подъезды дезинфицируются специальными средствами, содержащими хлор или спирт. Обрабатываются панели домофонов и кодовых замков, входные группы, холлы первых этажей, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки, стены, лестничные перила и вентиляционные решетки», - отмечается в сообщении.

С жителей не будет взиматься дополнительная плата за дезинфекцию, все работы выполняются за счет средств на содержание общего имущества в МКД.

Управляющие организации ежедневно отчитываются о проведенной обработке подъездов, размещая фотоотчет в специальном мобильном приложении. Благодаря этому, Госжилинспекция имеет возможность получить информацию о проведении работ по любому адресу.

Кроме того, создан оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции подъездов. Эта работа ведется совместно с Ассоциацией председателей советов МКД и органами местного самоуправления.

Если в каком-нибудь доме не проводится дезинфекция, жителей попросили сообщать в Единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в территориальный отдел ГЖИ.

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