РИАМО - 28 мар. В Подмосковье управляющие компании продолжили проведение мероприятий по дезинфекции подъездов многоквартирных домов, дезинфекционная обработка проводится ежедневно в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.

«Соответствующее решение принято правительством Московской области в связи с введением режима повышенной готовности, а также ростом количества инфицированных новой коронавирусной инфекцией 16 марта. По рекомендации Роспотребнадзора, дезинфекция мест общего пользования осуществляется хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами», - говорится в сообщении.

Работники УК обрабатывают растворами входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила. Также управляющие компании с 23 марта каждый день отчитываются о проведенной дезинфекции в специальном мобильном приложении ЕГИС ОКНД. Специалисты получают задания на проведение работ, а после выполнения загружают фотоотчет в приложение.

«Данная мера позволяет решить задачу всеобъемлющего дистанционного контроля за противовирусными мероприятиями управляющих организаций. Благодаря этой системе Госжилинспекция, как надзорный орган, получает возможность в любой момент получить информацию о проведении дезинфекционных и других работ по любому адресу», - добавляется в материале.

Госжилинспекция также создала специальный оперштаб для контроля соблюдения управляющими организациями графиков дезинфекции подъездов. Контроль осуществляется при участии ассоциации председателей советов МКД и органов местного самоуправления.

Так, отделения ассоциации собирают информацию об адресах, где дезинфекция не проводится или проводится ненадлежащим образом, после чего направляют данные в территориальные отделы надзорного ведомства. Инспекторы вместе с представителями местного самоуправления применяют меры воздействия на УК для выполнения поставленной задачи.

Дезинфекция не требует оплаты от жителей домов. Все работы проводятся УК в рамках средств на содержание общего имущества в МКД.

В случае, если в вашем доме не проводят дезинфекцию, то нужно обращаться в Единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в территориальный отдел Госжилинспекции.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 614 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случая. В Подмосковье принимаются беспрецедентные меры для сдерживания вируса.

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