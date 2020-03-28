РИАМО - 28 мар. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Московской области на уровне BBB-, скорректировав прогноз с «позитивного» на «стабильный», говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Данное рейтинговое действие явилось следствием влияния пандемии Covid-2019, спровоцировавшего сдерживание экономической активности на мировом рынке, что привело к внеплановому пересмотру агентством кредитных рейтингов по всему миру.

«При этом рейтинг Московской области остается на высоком инвестиционном уровне, и Подмосковье сохраняет позицию в пятерке лучших регионов России с наивысшими кредитными рейтингами», - говорится в сообщении.

Стабильный прогноз области базируется на устойчивости ее финансовых показателей за счет диверсифицированной экономики и мероприятий по повышению эффективности расходов.