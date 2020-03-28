РИАМО - 28 мар. Поезда метро снова начали ходить от станции «Киевская» до станции «Филевский парк» Филевской линии столичного метро после сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Ранее на ветке останавливали движение составов от станции «Киевская» до станции «Филевский парк». В обратную сторону поезда едут с увеличенными интервалами.

«Движение на Филевской линии (4) восстановлено», - говорится в сообщении.

Метрополитен уточнил, между какими станциями приостановлено движение поездов>>