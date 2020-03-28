РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Жители Подольска смогут получить госуслуги в отделе по вопросам миграции УМВД России по горокругу по предварительной записи, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также минимизации скопления заявителей в залах ожидания подразделений отдела по вопросам миграции, УМВД России по Подольску рекомендует для получения государственных услуг в сфере миграции воспользоваться предварительной записью на прием через Единый портал государственных услуг», - говорится в сообщении.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам.

Для обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ.

Гражданам, прибывшим в РФ на основании визы, продлят срок ее действия независимо от цели въезда в РФ. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также продлят.

Гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания, в том числе в случае, если он уже истек.

Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ.

Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Иностранным гражданам, проживающим в РФ на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, продлят срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа. Для этого необходимо обратиться по месту своего фактического проживания в территориальные подразделения по вопросам миграции с заявлением, составленным в произвольной форме.