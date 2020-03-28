РИАМО - 28 мар. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начались масштабные работы по дезинфекции улиц, обработаны будут как общественные места, так и территории медицинских учреждений, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Соловьев.

«Сегодня в Москве будет проведена масштабная работа по дезинфекции уличной дорожной сети города, тротуаров, дворовых территорий и всех покрытий — как плиточных, так и асфальтобетонных», - сказал Соловьев.

Он добавил, что прежде всего акцент будет сделан на территориях вокруг медицинских учреждениях, на транспортно-пересадочных узлах и в общественных пространствах.

«Делаться это будет специальными дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребназдором для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - добавил Соловьев.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 614 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случаев. В Москве принимаются беспецеднетные меры для сдерживания вируса.

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