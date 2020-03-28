РИАМО - 28 мар. Для работодателей Подмосковья подготовили разъяснения того, как применяется указ президента РФ Владимира Путина об объявлении недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В документе разъясняется, какие предприятия должны продолжать работать, какие меры должны принять работодатели для сохранения непрерывных производственных процессов», - говорится в сообщении.

Так, работники получат выходные без оформления работодателем каких-либо дополнительных документов, соглашений, приказов. При этом работодатель должен оплатить заработную плату работнику в полном объеме без снижения на соответствующее количество нерабочих дней. В то же время непрерывно действующей, не имеющие возможности ни на один день остановить работы без нарушения циклов, продолжат работать.

В тексте разъяснений также рассказывается, какие меры поддержки готовятся правительством Российской Федерации и правительством Московской области для поддержки бизнеса в этот сложный период.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

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