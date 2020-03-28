РИАМО - 28 мар. По уточненным данным, движение поездов остановили на участке Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Филевский парк», сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Ранее речь шла об участке от станции «Киевская» до станции «Кунцевская».

«На Филевской линии (4) нет движения от станции «Киевская» до станции «Филевский парк». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.