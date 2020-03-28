РИАМО - 28 мар. В субботу в 20:30 на зданиях Московского парламентского центра отключат подсветку в рамках экологической акции «Час Земли», говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«Это знак солидарности и единения с миллионами людей на всей Земле, напоминание о том, как бережно и ответственно мы должны относиться к нашей планете и ее ресурсам. Природа не прощает бессмысленного и варварского потребления, уничтожая ее, мы уничтожаем свое будущее», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что акция «Час Земли» проходит в столице более 10 лет. В ее рамках гаснет подсветка Кремля, федеральных и городских органов власти, учреждений культуры, образования и парков.

«Вместе с нами также тысячи москвичей, которые тоже отключат электричество в своих домах и квартирах. В эти дни такие мероприятия имеют особенную важность. Люди, объединяясь ради созидания и жизни, увереннее смотрят в завтрашний день, чувствуют поддержку многих единомышленников. Гася электричество, мы зажигаем свет внутри себя», - добавил Шапошников.

«Час Земли» является самым масштабным экомероприятием в истории, его проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Акция направлена на привлечение внимания к проблемам светового загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов.

В 2019 году акцию поддержали свыше 7,5 тысяч городов в 190 странах мира. С 20:30 до 21:30 удалось сэкономить свыше 17 тысяч киловатт-часов.