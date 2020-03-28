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Александр Манзюк
Инфекционный центр строят в поселении Вороновском новой Москвы.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Под клинику был выделена территория общей площадью 43 гектара.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В строительстве задействовано 35 компаний.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На стройплощадке работают 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
К концу недели планируется окончание монтажа корпусов больницы.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На данный момент проводится монтаж вспомогательных сооружений: это склады для хранения медицинского оборудования, лабораторный корпус и корпус для диагностики.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Особое внимание уделяется работам по изготовлению вентиляционного оборудования.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Подчеркивается, что здания больницы рассчитаны на любую погоду.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Также сотрудники клиники могут там находиться круглосуточно в течение года.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство инфекционной больницы в новой Москве.
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