РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. У сотрудников на объекте жилого комплекса «Котельнические Высотки» осуществляется ежедневный контроль температуры тела, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

27 марта сотрудники администрации Котельников провели выездную проверку за ходом завершения строительства проблемных объектов - корпус 1 и 2 ЖК «Котельнические Высотки», застройщик - ООО «БИГ Девелопмент», генеральный подрядчик - ООО СК «Союз».

«На объекте осуществляется ежедневный контроль температуры тела сотрудников и всех посетителей объекта, проводится дезинфекция бытовых помещений и мест общего пользования. На объекте находятся около 230 человек. Завершается итоговая проверка Главгосстройнадзора Московской области по корпусу 2. По корпусу 1 продолжаются отделочные работы мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству территории», - говорится в сообщении.