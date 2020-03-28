РИАМО - 28 мар. Роспотребнадзор представил ряд рекомендация для родителей о том, как защитить детей во время эпидемии коронавирусной инфекции, например, необходимо максимально ограничить контакты детей, сообщается на сайте ведомства.

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», - говорится в сообщении.

Также родителям стоит полностью исключить посещение детьми каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных,и торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей и общественного пользования, к которым также относятся детские площадки.

Гулять с детьми следует на личных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Также можно гулять по лесопарковым зонам, однако важно исключить общение с другими взрослыми и детьми.

«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и так далее», - говорится в сообщении.

По возвращению домой детям нужно обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо. Также стоит прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

Родителям напомнили, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может жить до трех суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

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