РИАМО - 28 мар. За качеством работ по дезинфекции подъездов в Подмосковье следят сотрудники Госжилинспекции, для усиления контроля было запущено специальное приложение, сообщается в Instagram-аккаунте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В подъездах подмосковных домов каждый день проводят дезинфекцию. Уборщики с помощью спецсредств обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, в том числе и в кабине лифта. При помощи специального баллона они обеззараживают пол, потолок и стены подъездов.

«За качеством работы следят в Госжилинспекции. А благодаря новому приложению будут это делать еще пристальнее», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Светлана Королькова отметила в сюжете телеканала «360», что в начале каждого дня формируется задание для каждой управляющей компании. После выполнения всех работ УК подгружает в приложение фотоотчет.

Она отметила, что таким образом инспекторы видят, что в домах проводится дезинфекция, а люди работают в защитной одежде.

Если в каком-то доме не проводят дезинфекцию или выполняют работы некачественно, то жители могут пожаловаться на портал «Добродел» или Единую диспетчерскую службу Московской области.