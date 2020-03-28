РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Работы по перепрофилированию областной детской больницы в Подольске в инфекционный центр на 160 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией выполнены на 65%, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В Московской области проводится масштабная работа по созданию дополнительных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. На объектах в кратчайшие сроки планируют провести работы по их перепрофилированию для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусом. Клиники оснастят самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями. В Подольске детскую областную больницу по согласованию с министерством здравоохранения перепрофилируют под размещение инфекционного отделения на 160 мест, куда будут поступать больные с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

«В Московской области в кратчайшие сроки будут перепрофилированы и подготовлены к приему пациентов инфекционные центры в семи городах. Строители работают круглосуточно. Набран хороший темп на объектах в Звенигороде и здесь в Подольске, уже выполнен большой объем работ. Также активно ведутся работы в Солнечногорске, Егорьевске, Талдоме и Жуковском. По Ступино вопрос пока не решен. В Подольске работы выполнены на 65%, в настоящее время завершается внутренняя отделка. Заменили все вентиляционные камеры, сделали зонирование, чтобы отделить чистые зоны от грязных. Сроки поставлены очень сжатые - 5-6 апреля все работы должны быть завершены», - сказал Локтев.

По его словам, загрузка больницы в Подольске составляла не более 20%, поэтому было принято решение ее перепрофилировать. Теперь в инфекционном центре изменили планировочные решения для госпитализации пациентов, устроили изолированные палаты, провели ремонт внутренних помещений со сменой системы вентиляции и устройством системы подачи медицинских газов.

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