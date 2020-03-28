РИАМО - 28 мар. На фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции с субботы и до особого распоряжения в столичных отделах ЗАГС изменен режим работы, получить услуги теперь можно по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции столичные загсы переходят на особый режим работы. Государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения, усыновления и установления отцовства можно будет получить, предварительно подав заявление через единый портал госуслуг», — говорится в сообщении.

Торжественные церемонии заключения брака с новых площадок перенесут в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. При этом ограничивается число гостей при регистрации брака до пяти человек. Молодожены смогут изменить дату регистрации, для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 777-77-77, и попросить соединить с отделом ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка.

Однако предполагается, что регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. Новые заявления можно подать через единый портал госуслуг.

«Отделы ЗАГС проводят регистрацию смерти только по заявлению юридических лиц, на основании решений судов, на основании документов, выданных компетентными органами иностранных государств», - добавляется в материале.

Выдавать повторные свидетельства и справки будут только по предварительной записи. Регистрацию рождения по заявлению родителей проводят только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южного Бутова. В других отделах услуга будет доступна только в особых случаях, а заявления на регистрацию рождения ребенка нужно подавать через МФЦ по предварительной записи через портал mos.ru.

Также отменяются церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 601 тысячи случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случая заболевания. В Москве принимают беспецеднетные меры для сдерживания вируса.

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