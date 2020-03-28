РИАМО - 28 мар. После закрытия бесплатного кафе для пожилых людей в Москве «ДоброДомик» начал доставлять продуктовые наборы на дом, волонтеры отработали уже порядка 200 заявок, сообщила РИАМО одна из руководителей проекта Галина Синичкина.

«В Санкт-Петербурге осуществили 200 доставок и не по одному разу. Соответственно в Москве примерно такая же ситуация. Раз в неделю мы обещаем привозить продукты», - сказала Синичкина.

Доставка стартовала после объявления карантина для пожилых людей в Москве в целях профилактики распространения коронавируса.

«Добродоставка» у нас работает сразу, как мы вынуждены были закрыться. Это произошло 17 марта. Как только объявили, что пожилым людям лучше изолироваться в связи с эпидемией. Мы за один день переквалифицировались и начали доставлять продуктовые наборы тем пожилым людям, у кого нет детей или родственников, соцработника, кто может привести (продукты - ред.)», - сказала собеседница агентства.

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий «ДоброДомик» отменил концерт в Доме молодежи. Работу кафе планируют возобновить с мая, однако точная дата пока не известна.

Служба доставки работает по единому номеру: 8(921) 906-90-66. В продуктовый набор входит курица, яйца, растительное масло, сыр, овощи, макароны, рис, гречка. Кроме того, при необходимости волонтеры доставляют лекарства, медицинские маски и средства гигиены.

«Мы записываем адрес (пожилого человека - ред.) без квартиры. У нас есть проверенные волонтеры в целях безопасности. Только те, кто в «ДоброДомике» до этого приходил. Дальше закупаются продуктовые наборы, волонтер по этому району связывается (с человеком - ред.) и везет продукты», - пояснила Синичкина.

По ее словам, очень часто пожилые люди жалуются на мошенников, которые активизировались во время эпидемии, поэтому к доставке привлекаются уже зарекомендовавшие себя волонтеры. Все желающие могут помочь проекту финансово, а также закупкой новых продуктовых наборов.

Во время объездов все волонтеры используют необходимые средства для защиты от распространения вирусной инфекции.

«Нам удалось добыть 15 коробок медицинских масок. <...> Помогли знакомые. <...> (Еще волонтеры - ред.) обрабатывают руки, перчатки одевают. Стараются все соблюдать. Если волонтер идет к пяти бабушкам, выдаем пять масок, чтобы он их менял», - отметила Синичкина.

Проект «Добродоставка» действует на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Прежде всего, бесплатной доставкой продуктов помогают тем пенсионерам, кто не может самостоятельно выйти из дома, не имеет родственников или друзей, людям, у кого есть хронические заболевания. С этой недели охват обратившихся пожилых людей заметно увеличился. Чаще всего на проект обращаются те, кто уже пользовался услугами «ДоброДомика».

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