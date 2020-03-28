РИАМО - 28 мар. Порядка 15 тысяч горожан в текущем году начнут переселение по столичной программе реновации, на данный момент расселяются почти 130 старых домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К настоящему времени по программе реновации в новые квартиры переехали уже около 17 тысяч москвичей. По нашим расчетам, в этом году процесс переселения начнется для еще 15 тысяч горожан», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день расселяются почти 130 старых домов. В рамках программы построено уже 55 домов и еще 49 переданы под заселение.

Заммэра отметил, что объемы переселения в ближайшие годы будут значительно нарастать. В 2020 году начнется проектирование новых многоквартирных домов на освободившихся после сноса старого жилья территориях. Это позволит запустить вторую волну программы реновации.