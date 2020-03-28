РИАМО - 28 мар. В столице начались работы по промывке дорожно-уличной сети, рабочие моют как проезжую часть, так и тротуары с дворовыми территориями, они используют около 3,5 тысяч единиц техники, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

По его словам, данные работы нужны для того, чтобы после зимы прочистить тротуары и проезжую часть от загрязнений.

«Сначала происходит промывка проезжей части, наносится специальное моющее средство. Потом идет прометание, зачистка и смывание этого раствора для того, чтобы вся уличная сеть города была чистая», - сказал Соловьев.

В работах по промывке дорог и тротуаров задействовано порядка 3,5 тысяч единиц техники - поливомоечные машины, техника для промывки плиточного покрытия.