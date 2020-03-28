РИАМО - 28 мар. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. <…> Москва – 114, Московская область - 36», - говорится в сообщении.

Было установлено, что все заболевшие в последнее время посещали страны, в которых отмечается неблагополучная обстановка по коронавирусной инфекции. Зараженные Covid-2019 проходят лечение в инфекционных боксах. Результаты тестов на коронавирус были подтверждены в установленном порядке.

В России на сегодняшний день зафиксировано 1264 случая Covid-2019. Вылечились от инфекции 49 пациентов.

В Московском регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Пожилым жителям Подмосковья и Москвы рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в зоне риска.

В регионе с субботы закрыты непродовольственные магазины, а также кафе, рестораны, бани, салоны красоты, развлекательные, образовательные центры и так далее. Кроме того общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля работает по графику выходного дня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин попросили жителей провести нерабочую неделю дома, не ходить в гости и воздержаться от прогулок в компаниях.

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