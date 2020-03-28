РИАМО - 28 мар. В Москве на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции вводятся дополнительные меры предосторожности, в том числе для сокращения пассажиропотока, на утро субботы на улицах города стало на 20% меньше личных машин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

«Утром: на 20% меньше личных машин, на 36% меньше поездок на каршеринге», - говорится в сообщении.

Такие цифры показала статистика по сравнению с аналогичной субботой в прошлом году.

Также в столице отмечается снижение на 51% числа поездок на такси.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 601 тысячи случаев заражения. В России зарегистрировано 1264 случая.

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