РИАМО - 28 мар. В Москве за прошедший день зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 817 человек, говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

«В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

Под наблюдением медиков находятся все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними лица.

В Москве и Подмосковье объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Пожилым людям рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в зоне риска. Закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, развлекательные центры и другие учреждения. Транспорт работает по режиму выходного дня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин попросили жителей провести нерабочую неделю дома, воздержаться от прогулок в компаниях.

сили жителей провести нерабочую неделю дома, воздержаться от прогулок в компаниях.

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