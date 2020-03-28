РИАМО - 28 мар. Офисы Сбербанка на время выходной недели с 30 марта по 5 апреля будут работать по специальному графику, в Подмосковье будет работать 510 офисов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», - отмечается в материале.

В Подмосковье с 30 марта по 5 апреля 510 офисов Сбербанка, обслуживающих физических и юридических лиц, будут работать в режиме стандартного рабочего дня.

Уточнить график работы офисов можно в приложении «Сбербанк.Онлайн» или по телефонам круглосуточной службы поддержки банка: 900 (для звонков с мобильных телефонов), 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы) и 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

В обычном режиме будут работать банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания. Сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) будут также стандартными. Списание платежей по кредитам будут осуществлять по датам, указанным в договорах.

«Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация», - отмечается в материале.

В банке, тем не менее, призвали пользоваться удаленными сервисами банка и воздержаться от посещения отделений.