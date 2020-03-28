РИАМО - 28 мар. Общественное телевидение России запустило специальный онлайн-проект «Культурный сезон с ОТР», который призван поддержать отечественные театры, концертные залы, музеи, оставшиеся без зрителей и посетителей, говорится в сообщении пресс-службы ОТР.

Кроме того, проект даст возможность людям, находящимся дома, получить доступ к интересным культурным онлайн-событиям на одной площадке.

«На сайте ОТР создан специальный раздел, на котором собрано все лучшее и интересное, что можно посмотреть и послушать онлайн как детям, так и взрослым, а также много увлекательного видео для семейного просмотра», - говорится в сообщении.

Все желающие на странице проекта могут получить уникальную возможность, не выходя из дома, посмотреть спектакли известных театров, «посетить» музеи и выставки, «побывать» на концертах, послушать лекции и посмотреть мастер-классы из ведущих театров и музеев страны.

В проекте «Культурный сезон с ОТР» представлены видеозаписи, которые можно смотреть в любое удобное время, а также будут проведены онлайн-трансляции концертов, мастер классов и лекций.

Проект «Культурный сезон с ОТР» создается с участием ведущих театров, концертных залов и музеев. На момент старта идею сблизить искусство и зрителя поддержали более 20 учреждений культуры, в том числе: концертный зал «Зарядье», Третьяковская галерея, театры «МХТ имени А.П. Чехова», «Новая опера», «Российский академический молодежный театр», «Геликон-опера», «Современник», «Театриум на Серпуховке Терезы Дуровой», Московский театр Олега Табакова и другие.

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