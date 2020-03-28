РИАМО - 28 мар. В Московской области от Covid-2019 вылечили еще двух пациентов, заболевание у них протекало в легкой форме, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Еще двоих вылечившихся от коронавируса пациента выписались в Подмосковье. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

В Московской области на сегодняшний день от коронавируса вылечили 10 пациентов.

Все жители региона, которые возвращаются из стран, неблагополучных по коронавирусу, должны пройти 14-дневный карантин. При выявлении признаков простуды нужно обязательно вызвать врача на дом.

В Подмосковье ежедневно берут около 1,3 – 1,5 тысячи проб на Covid-2019. В первую очередь анализы делают тем, у кого есть симптомы заболевания, а также приехавшим из-за рубежа.

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