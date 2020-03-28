РИАМО - 28 мар. До конца 2020 года на Большой кольцевой линии завершат строительство еще трех станций, планируется, что реализуемая программа строительства подземки к 2027 году обеспечит шаговую доступность к станциям для большинства москвичей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл шесть станций — четыре на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой линии. К концу года мы планируем завершить строительство еще трех станций на БКЛ: «Электрозаводская», «Улица народного ополчения» и «Карамышевская», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что программа строительства метрополитена обеспечит шаговую доступность к метро для 95% москвичей.

Проектом Большой кольцевой линии метро предполагается строительство 31 станции, общая протяженность нового кольца составит около 70 километров. Со станций Большого кольца можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.