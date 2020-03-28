РИАМО - 28 мар. Инфекционная клиника, которую возводят в новой Москве, сможет работать более 50 лет, корпуса обеспечены всем необходимым для круглогодичной работы, сообщил журналистам директор по строительству домостроительного комбината №1 Дмитрий Пронин.

«Контроль качества идет на линии, как у нас обеспечено в домостроительном комбинате. Срок конструкций, которые мы готовим, - более 50 лет», - сказал Пронин.

Он добавил, что здания больницы рассчитаны на любую погоду. Все они обеспечены отоплением и вентиляцией. Сотрудники клиники могут там находиться круглосуточно в течение года.

Новый инфекционный центр в поселении Вороновском строят 5 тысяч человек. Также на стройплощадке работают 1,2 тысячи единиц техники. Монтаж корпусов больницы планируют завершить к концу недели. Также уже ведется монтаж вспомогательных сооружений - склады для хранения медицинского оборудования, лабораторный корпус и корпус для диагностики.

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