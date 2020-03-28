РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. Сотрудники полиции начали патрулировать территорию города Котельники на предмет выявления массовых скоплений граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«C 28 марта администрацией совместно с Котельниковским отделом полиции организуется патрулирование территории города на предмет выявления массовых скоплений граждан в целях снижения контактов и выполнения указов президента Российской Федерации, губернатора Московской области и главы городского округа», - говорится в сообщении.

Сообщить о массовых скоплениях можно в отдел по безопасности администрации по телефону: 8(495)559-40-06.