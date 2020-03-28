РИАМО - 28 мар. Людям в возрасте старше 65 для поддержания тела в тонусе во время самоизоляции подойдут упражнения из гимнастики тай чи, сообщил РИАМО мастер спорта по спортивной акробатике, фитнес-тренер Евгений Масев.

«Мои рекомендации для пожилых людей - это дыхательная и суставная гимнастика, назовем ее зарядкой. Ну, и, естественно, для поддержание мышц кора в тонусе подходят упражнения из тай чи», - сказала Масев.

Гимнастика тай чи состоит из ритмичных, медленных и даже медитативных движений, способствующих внутренней релаксации и спокойствию.

Для поддержания тела в хорошей форме людям старше 65 лет, Масев посоветовал несколько распространенных упражнений. Одно из подходящих - круговое движения плеч назад. Также подойдет упражнение на дыхание.

«Стоя прямо, руки разведены в стороны, делайте вдох, круг прямыми руками через стороны, а на выдохе возвращайтесь в исходное положение», - пояснил Масев.

Фитнес-тренер отметил, что для каждого человека подходит индивидуальный набор упражнений, поэтому нужно учитывать особенности организма и ни в коем случае не перегружать его. Организму нужно давать комфортную нагрузку.

В Подмосковье и Москве для пожилых людей, особенно имеющих хронические заболевания, ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Продукты и лекарства пожилым жителям будут привозить волонтеры.

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