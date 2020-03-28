РИАМО - 28 мар. Масштабную дезинфекцию общественных пространств проведут на территории Москвы в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня (28 марта - ред.) предприятия комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - сказал Бирюков.

По его словам, данную работу проведут с применением дезинфицирующих препаратов, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.

Он уточнил, что в мегаполисе были предприняты беспрецедентные меры по недопущению распространения Covid-2019. Например, работники ЖКХ проводят дезинфекцию подъездов, где были выявлены случаи заражения жителей коронавирусом, и там, где москвичи проходят 14-дневный карантин.

Работники протирают ручки окон и дверей, перила на лестницах и поручни, а еще дезинфицируют подоконники, почтовые ящики и выключатели. В других подъездах столичных домов стали чаще делать влажную уборку.

Также в мегаполисе дезинфицирующими спецсредствами промывают подземные и надземные остекленные пешеходные переходы.

В столице до 5 апреля не будут работать непродовольственные магазины, объекты общественного питания, салоны красоты, бани и парки. Продуктовые магазины, АЗС, аптеки продолжат работу. Также по просьбе москвичей в указанный период будут открыты салоны связи и зоомагазины. Горожане должны провести эту неделю на карантине.

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