РИАМО - 28 мар. К концу недели в новой Москве планируют закончить монтаж корпусов инфекционной больницы, кроме того, сейчас идет монтаж вспомогательных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На сегодня мы уже активно ведем монтаж корпусов, по всем блокам. Выполняются работы по строительству общежития для медицинского персонала. Я думаю, что монтаж основных блоков мы завершим к концу недели», - сказал Бочкарев.
Он добавил, что на сегодняшний день также идет монтаж вспомогательных сооружений - склады для хранения медицинского оборудования, лабораторный корпус и корпус для диагностики.
«Большое внимание нами уделено работе за пределами строительной площадки. Это выполнение работ по изготовлению оборудования. В первую очередь вентиляционного оборудования. Потому что у нас в каждую палату будет смонтирована отдельная система приточной вентиляции и система с обеззараживающими элементами в вытяжке», - добавил Бочкарев.
Инфекционный центр строят в поселении Вороновском новой Москвы. Под клинику был выделена территория общей площадью 43 гектара. В строительстве задействовано 35 компаний. На стройплощадке работают 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники.
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