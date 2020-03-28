РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В подмосковном Подольске управляющие компании размещают возле детских площадок объявления с просьбой не разрешать детям играть на них из-за опасности заразиться коронавирусом, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Все управляющие компании микрорайона размещают на досках документации многоквартирных домов, подъездов, детских площадок объявления с просьбой о том, чтобы граждане не гуляли на детских и спортивных площадках, в парках», - говорится в сообщении.

Родителей просят проследить за своими детьми, чтобы не подвергать их жизнь опасности в связи с распространением коронавируса.

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