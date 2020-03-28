РИАМО - 28 мар. В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда. База врачей уже передана в «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт», - отмечается в сообщении.

В соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года №28-УМ, в столице временно приостановили бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. Однако эта мера не будет применена к лицам старше 65 лет, которые являются работниками здравоохранения (кроме стоматологических клиник) и не имеют хронических заболеваний.

26 марта в Москве начал действовать трехнедельный карантин в связи с коронавирусом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Самоизоляция коснется порядка 1,9 миллиона пожилых горожан. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае крайней необходимости. Это связано с тем, что пожилые граждане являются группой повышенного риска по заражению коронавирусом. В случае заражения вероятность летального исхода у пожилых гораздо выше, чем у молодых людей.

В группу людей с хроническими заболеваниями входят те москвичи, которые болеют сахарным диабетом, астмой, бронхоэктазией. К данной категории также относятся те, у кого были трансплантации органов и тканей, пациенты с хронической болезнью почек и новообразованиями злокачественного типа.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса ввели в столице 5 марта. Медучреждения переведены на усиленный режим работы. До 10 апреля в городе запрещены все массовые мероприятия и культурные учреждения.

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