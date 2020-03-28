РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск Подольска перекрыли доступ к детской площадке в связи с пандемией коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте парка kidsparkpodolsk.

«28 марта перекрыли доступ к детской игровой площадке, как к месту наибольшего скопления детей и родителей. Наш парк открыт для одиночных и семейных прогулок. Мы заботимся о вашем здоровье и просим воздержаться от посещения комплексных игровых площадок, чтобы не создавать опасность себе и окружающим. Аттракционы парка закрыты (детская игровая площадка относится к категории аттракционов)», - говорится в сообщении.

Посетителей попросили отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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