В субботу 28 марта в Москве в 12-й раз состоится международная акция «Час Земли». Самое масштабное экологическое мероприятие в истории проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) с целью привлечь внимание к проблемам светового загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов. Фонд напоминает людям, что нужно разумно потреблять воду, газ, тепло и электричество.

Чтобы принять участие в «Часе Земли», необходимо отключить все электричество в доме на один час – с 20:30 до 21:30. К акции присоединяются известные здания и архитектурные памятники мира, отключая подсветку.

В 2019 году акцию поддержали более 7,5 тысяч городов в 190 странах. За час удалось сэкономить более 17 тысяч киловатт-часов.