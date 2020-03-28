РИАМО - 28 мар. В субботу коммунальные службы столицы будут промывать дороги и тротуары впервые после зимы, для данной работы будут использовать специальный шампунь, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабная промывка дорог и тротуаров традиционно проводится в конце марта, когда стабильно устанавливаются плюсовые температуры», - сказал Бирюков.

По его словам, главная цель данной работы - удалить с дорог и тротуаров города пятна мазута и машинного масла, а еще следы от шин. Все это нельзя смыть с асфальта и брусчатки обычной водой.

Заммэра подчеркнул, что за весенние месяцы в мегаполисе проведут четыре промывки.

Он пояснил, что городская коммунальная техника ведет промывку дорог и тротуаров концентрированным средством. А там, где промыть техникой нет возможности, используется ручная работа - трудятся комплексные бригады.

Бирюков добавил, что такая масштабная промывка дорог спецсредством проходит в мегаполисе два раза в год - весной и осенью. Используемое моющее средство безопасно для машин и жителей, так как в нем нет щелочей и кислот, а еще оно полностью разлагается в земле.