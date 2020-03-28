РИАМО - 28 мар. В течение месяца инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на ВДНХ, планирует перевести свои лекции, тренинги и мастер-классы по востребованным профессиям в онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже 29 марта в «Технограде» пройдет первое онлайн-событие — День карьерных консультаций. Слушателей ждут лекции, выступления экспертов и индивидуальные 15-минутные консультации», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На данном мероприятии консультанты поговорят со всеми желающими на самые востребованные темы: как составить и привлечь внимание к своему резюме, как использовать соцсети для поиска работы, как вести себя на собеседовании у работодателя и разговаривать о заработной плате.

Кроме того, можно будет узнать, какие аспекты нужно учесть, когда принимаешь предложение о работе. Еще будет организован тренинг по психологическим аспектам подготовки к собеседованию.

Еще эксперты проведут экспресс-аудит резюме, интервью, на которых можно будет потренировать навыки прохождения собеседования.

Для участия в данном бесплатном мероприятии нужно зарегистрироваться, каждому участнику придет ссылка на онлайн-трансляцию.