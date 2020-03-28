РИАМО - 28 мар. Салоны связи, ветклиники, зоомагазины, автомойки и шиномонтажи будут открыты в период нерабочей недели на территории Московской области, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Нерабочими днями в стране объявлен период с 28 марта по 5 апреля. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин 25 марта при обращении к жителям в связи с распространением коронавируса.

«Работают: продуктовые магазины и аптеки, в том числе в торговых центрах; магазины формата строительные гипермаркеты и строительные рынки - только дистанционная работа через интернет и службу доставки; с/х рынки и ярмарки только в части реализации продуктов питания и средств гигиены, без фудкортов; шиномонтажи, автомойки, автосервисы», - говорится в сообщении.

Также продолжают работать салоны связи, магазины, торгующие табачной и алкогольной продукцией, специальные магазины с детским питанием, зоомагазины, кафе на АЗС без столов, ветклиники, столовые, обслуживающие только сотрудников предприятий, НТО (киоски и павильоны), секции с товарами первой необходимости в специализированных детских магазинах.

Закрыты для клиентов магазины с бытовой техникой, бани, сауны, СПА, салоны красоты, автосалоны, магазины косметики и парфюмерии, рестораны, бары, кафе, кроме дистанционной торговли и торговли на вынос, цветочные магазины.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>