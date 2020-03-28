РИАМО - 28 мар. Во время самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции количество людей, которые хотят найти свою вторую половинку, резко возросло, сообщили РИАМО свахи.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. А с 28 марта по 5 апреля в стране объявили нерабочие дни, закрыты салоны красоты, развлекательные центры, непродовольственные магазины и многое другое.

«Я сама не ожидала, но сейчас идет всплеск знакомств. Проснулись сейчас люди, особенно учителя, работники культуры, так как сейчас все закрыто, все сидят дома. У них появилось время немножко задуматься о своей жизни, потому что сейчас пришло много молодых женщин, которые хотят найти своего мужчину. <…> И мужчины тоже идут, что для меня также неожиданно», - сказала сваха с шестнадцатилетнем стажем, руководитель брачного агентства Наталья Кузнецова.

Она заметила, что такое активное желание познакомиться появилось буквально десять дней назад.

При этом она не рекомендовала людям, которые стремятся найти человека для создания семьи, сайты для знакомств, а лучше обращаться к проверенным брачным агентствам и свахам, у которых большой стаж работы.

В свою очередь экс-совладелица брачного агентства, наставник по теме знакомств и построению отношений Елена Дусматова также заметила рост людей, заинтересованных найти пару в период самоизоляции, особенно со стороны мужчин.

«Именно сейчас лично я замечаю повышенную активность мужчин в сторону создания семьи, то есть на сайтах знакомств активизировались мужчины, просто мужчины-клиенты, которые обращаются ко мне. На мой взгляд, время каких-то перемен – это в том числе и время, когда высвечиваются основные ценности у людей. Получается высветилась тема семьи для тех, для кого она действительно важна», - добавила Дусматова.

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