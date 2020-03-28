РИАМО - 28 мар. За прошедшие сутки в двух муниципалитетах Московской области обнаружено несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны, все они не представляют угрозы для жизни, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

«Поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ в деревне Телешово городского округа Лотошино. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

В Звенигороде также был обнаружен боеприпас времен Великой отечественной войны, который не представляет угрозы для жизнедеятельности населения. Его уничтожение задрапировано на субботу.